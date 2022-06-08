В аварии под Рязанью погибли два человека

ДТП произошло в среду, 8 июня, в 03:00 в Рыбновском районе на 162 километре трасс М5 «Урал».

В аварии под Рязанью погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в среду, 8 июня, в 03:00 в Рыбновском районе на 162 километре трасс М5 «Урал». 27-летний житель Московской области на «ВАЗ-2111» столкнулся с грузовиком MAN, которым управлял 43-летний житель Пензы.

В аварии погибли водитель и 35-летняя пассажирка легковушки.

Проводится проверка.

Ранее очевидцы опубликовали видео с места ДТП.