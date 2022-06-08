У рязанца арестовали «Шевроле Лачетти» за долги

Владелец этого автомобиля не оплачивал административные штрафы в установленный срок. Сумма задолженности составила общим счетом более 80000 рублей.

В Рязанской области у мужчины арестовали автомобиль Chevrolet Lacetti за долги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция остановила водителя автомобиля в Спасске-Рязанском. Владелец машины не оплачивал административные штрафы в установленный срок. Общая сумма задолженности составила более 80 000 рублей. Транспортное средство арестовали.

В полиции напомнили, что за неуплату штрафов в установленный срок назначаются дополнительные санкции.