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У рязанца арестовали «Шевроле Лачетти» за долги
Владелец этого автомобиля не оплачивал административные штрафы в установленный срок. Сумма задолженности составила общим счетом более 80000 рублей.

В Рязанской области у мужчины арестовали автомобиль Chevrolet Lacetti за долги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция остановила водителя автомобиля в Спасске-Рязанском. Владелец машины не оплачивал административные штрафы в установленный срок. Общая сумма задолженности составила более 80 000 рублей. Транспортное средство арестовали.

В полиции напомнили, что за неуплату штрафов в установленный срок назначаются дополнительные санкции.