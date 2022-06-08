В рязанском твороге нашли бензойную кислоту

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при изготовлении творога на рязанском предприятии. Об этом региональное управление ведомства сообщило на
Специалисты отобрали на предприятии «Детское питание» (поставщик продуктов в школы Рязани — ред.) пробы творога массовой доли жира 9% производства производственного объединения «Раздолье» из Рязанского района. Представители ветлаборатории выявили в продукции бензойную кислоту. Этот консервант недопустим по составу.
Специалисты ведомства обнаружили нарушения при оформлении производственных транзакций и использовании предприятием при изготовлении творога сладко-сливочного масла. Оно не предусмотрено стандартом и составом.
За нарушения на представителей ПО «Раздолье» дело по части 1 статьи 14.43 КоАП
Предприятие пыталось обжаловать решение. Однако апелляционный суд оставил его без изменений.
Решение вступило в силу.