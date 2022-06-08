В рязанском твороге нашли бензойную кислоту

Пробы отобраны на предприятии «Детское питание». Оно поставляет продукты в школы Рязани.

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при изготовлении творога на рязанском предприятии. Об этом региональное управление ведомства сообщило на своем сайте .

Специалисты отобрали на предприятии «Детское питание» (поставщик продуктов в школы Рязани — ред.) пробы творога массовой доли жира 9% производства производственного объединения «Раздолье» из Рязанского района. Представители ветлаборатории выявили в продукции бензойную кислоту. Этот консервант недопустим по составу.

Специалисты ведомства обнаружили нарушения при оформлении производственных транзакций и использовании предприятием при изготовлении творога сладко-сливочного масла. Оно не предусмотрено стандартом и составом.

За нарушения на представителей ПО «Раздолье» дело по части 1 статьи 14.43 КоАП Р. Ф. Арбитражный суд Рязанской области признал юрлицо виновным и оштрафовал.

Предприятие пыталось обжаловать решение. Однако апелляционный суд оставил его без изменений.

Решение вступило в силу.