Сасовца осудили за смертельное ДТП, произошедшее полтора года назад

Водитель ехал примерно со скоростью 73,64 км/ч и сбил женщину.

В Сасовском районе огласили приговор 50-летнему мужчине, которого обвинили в преступлении по части 3 статьи 264 УК Р. Ф. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло в октябре 2020 года на улице Молодцова в Сасове. Местный житель на «ВАЗ-21099» нарушил ПДД, не остановился перед пешеходным переходом и не уступил дорогу пешеходу. Отмечается, что водитель ехал примерно со скоростью 73,64 км/ч и сбил женщину.

Она скончалась в больнице.

Мужчину признали виновным и с учетом смягчающих обстоятельств назначили два с половиной года лишения свободы в колонии поселении с лишением «прав» на два с половиной года.

Приговор не вступил в законную силу.