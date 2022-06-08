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Сасовца осудили за смертельное ДТП, произошедшее полтора года назад
Водитель ехал примерно со скоростью 73,64 км/ч и сбил женщину.

В Сасовском районе огласили приговор 50-летнему мужчине, которого обвинили в преступлении по части 3 статьи 264 УК Р. Ф. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло в октябре 2020 года на улице Молодцова в Сасове. Местный житель на «ВАЗ-21099» нарушил ПДД, не остановился перед пешеходным переходом и не уступил дорогу пешеходу. Отмечается, что водитель ехал примерно со скоростью 73,64 км/ч и сбил женщину.

Она скончалась в больнице.

Мужчину признали виновным и с учетом смягчающих обстоятельств назначили два с половиной года лишения свободы в колонии поселении с лишением «прав» на два с половиной года.

Приговор не вступил в законную силу.