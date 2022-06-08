Рязанский приборный завод презентовал в Самаре комплекс «Мультимаг»

«Мультимаг» — уникальный магнитотерапевтический комплекс.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ») принял участие в XXI всероссийском форуме «Здравница — 2022».

В рамках мероприятия на выставке достижений санаторно-курортной отрасли был представлен аппаратно-программный комплекс «Мультимаг». Сотрудники предприятия провели мастер-классы с демонстрацией посетителям работы изделия.

«Мультимаг» — уникальный магнитотерапевтический комплекс. Применяется при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний, в период предоперационной подготовки и послеоперационной реабилитации. Лечение на аппарате «Мультимаг» — это безболезненное, безопасное и высокоэффективное воздействие на организм.

Доказана эффективность комплекса в лечении бронхолегочных заболеваний, а наличие специализированных методик позволяет применять его при восстановительной терапии после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-2019″, — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Изделие востребовано в санаториях и профилакториях, госпиталях и реабилитационных центрах, его применяют более чем в 200 учреждениях России и стран ближнего зарубежья.