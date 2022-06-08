Рязанка получила условный срок за ограбление пожилой знакомой

Уголовное дело против рязанки возбудили по пункту, а части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Рязанка получила условный срок за ограбление пожилой знакомой. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в январе 2022 года в Сасове. 20-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения зашла в незапертую квартиру своей знакомой. Из кошелька, который лежал в шкафу в зале, девушка забрала 76 тысяч рублей и скрылась. Сумму она потратила на свои нужды.

Уголовное дело против рязанки возбудили по пункту, а части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Суд назначил девушке наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.