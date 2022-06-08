Рязанец получил срок за ограбление магазина

Уголовное дело против рязанца возбудили по части 1 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Рязанец получил срок за ограбление магазина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года. 30-летний житель Рязани решил ограбить магазин. Надев балаклаву, он зашел в помещение и стал угрожать продавцу зажигалкой. Мужчина потребовал деньги, но продавец оказала сопротивление. Когда злоумышленник перелез через витрину, женщина ударила его бутылкой по голове. После этого мужчина оттолкнул ее, продавец упала на пол и сломала левую лучевую кость.

Грабитель забрал из кассы 2 250 рублей и скрылся.

Уголовное дело против рязанца возбудили по части 1 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.