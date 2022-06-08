Рязанцев пригласили пройти бесплатное обучение цифровым профессиям

Проект предоставляет широкому кругу граждан возможность бесплатного обучения в полностью дистанционном формате, а выпускникам курсов оказывает помощь в трудоустройстве.

Рязанцев пригласили пройти бесплатное обучение цифровым профессиям в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Проект предоставляет широкому кругу граждан возможность бесплатного обучения в полностью дистанционном формате, а выпускникам курсов оказывает помощь в трудоустройстве.

Представители проекта рассказали подробности обучения. Учебный центр «Профкадры», который проводит онлайн-курсы, является партнером Томского государственного университета, все преподаватели — профессионалы с опытом в индустрии, а учебные программы одобрены методистами ТГУ. Зачислиться на курс тоже несложно: никаких вступительных тестов, обучаться можно с нуля. Нужно лишь собрать документы, которые подтверждают принадлежность слушателя к категории, — список документов зависит от региона проживания. Вся подготовка к зачислению без труда уложится в неделю.

Подробнее о категориях, имеющих право обучаться бесплатно, можно узнать на сайте программы . Обучаться могут безработные, женщины в декрете и неработающие матери детей до 7 лет, граждане 50+, выпускники вузов и еще несколько категорий.

За 1-3 месяца участники программы смогут освоить такие профессии как системный аналитик, дизайнер мобильных приложений, тестировщик ПО, бухгалтер субъекта малого бизнеса, современный администратор офиса и другие. Современные цифровые специальности позволяют устроиться на высокооплачиваемую удаленную работу с гибким графиком. Об успешном трудоустройстве после курсов и о прохождении стажировок в престижных компаниях рассказывают в своих отзывах выпускники прошлых лет.

Программа обучения включает в себя онлайн-занятия с преподавателем и группой и самостоятельное освоение материала. На каждое практическое задание дается обратная связь. В конце курса слушатель защищает итоговый проект, который также оценивается преподавателем. На каждый возникающий вопрос можно быстро получить ответ: к группе обучающихся прикреплен куратор, который оказывает поддержку в любое время, и с сокурсниками также можно общаться в режиме онлайн.

Обучение проходит на образовательный онлайн-платформе LMS Odin. Для участия потребуются компьютер с доступом в интернет, микрофоном и веб-камерой и несколько часов свободного времени еженедельно. Пропущенные онлайн-занятия всегда можно посмотреть в записи. Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Каждому слушателю сервис поиска работы SuperJob предоставляет личную консультацию с разбором и оптимизацией резюме.