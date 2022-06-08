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Рязанцев предупредили об обработке полей
Обработка пройдет утром и вечером несколькими препаратами.

В РГАТУ рязанцев предупредили об обработке озимой пшеницы. С 14 по 20 июня на территории опытной агротехнологической станции в поселке учхоза «Стенькино» обработают посевы яровой пшеницы и ячменя.

Обработка пройдет утром и вечером препаратами «Шанстар» (КЭ-20г/га), «Пришанс» (КЭ-0,5 л./га), «Пропишанс Плюс» (КЭ-0,5 л/га) и «Имидошанс» (КЭ-0,1 л/га).Специалисты Рязанского агротехнологического университета рассказали, что препараты «Шанстар», «Пришанс», «Пропишанс» относятся к третьему классу опасности (малоопасные); «Имидошанс» — к первому классу опасности (сильноопасные).

Во время обработки пограничная зона для пчел составит 4-5 километров, а ограничение лета пчел — 24 часа. Сроки обработки могут измениться в связи с погодными условиями.