Рязанца оштрафовали за необработанный сельхозучасток

Штраф в 20 тысяч рублей назначили за участок площадью более одного гектара около деревни Путково.

Рязанца оштрафовали за необработанный сельхозучасток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Участок площадью более одного гектара находится около деревни Путково Рязанского района. Проверка Россельхознадзора показала, что собственник не обрабатывал землю и не принимал никаких мер для улучшения качества почвы. Объективных причин для невыполнений обязательств у мужчины не было.

Рязанца признали виновным по части 2 статьи 8.7 КоАП («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили штраф в 20 тысяч рублей.