Рязанца оштрафовали за необработанный сельхозучасток
Штраф в 20 тысяч рублей назначили за участок площадью более одного гектара около деревни Путково.
Рязанца оштрафовали за необработанный сельхозучасток. Об этом
Участок площадью более одного гектара находится около деревни Путково Рязанского района. Проверка Россельхознадзора показала, что собственник не обрабатывал землю и не принимал никаких мер для улучшения качества почвы. Объективных причин для невыполнений обязательств у мужчины не было.
Рязанца признали виновным по части 2 статьи 8.7 КоАП («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили штраф в 20 тысяч рублей.