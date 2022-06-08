Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 08
20°
Чтв, 09
22°
Птн, 10
22°
ЦБ USD 60.23 -0.73 09/06
ЦБ EUR 63.94 -0.63 09/06
Нал. USD 64.1 / 63 08/06 15:57
Нал. EUR 68 / 70 08/06 15:57
Новости
Публикации
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
5 часов назад
870
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
Вчера 16:12
1 104
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
Вчера 11:40
684
Как сложилась жизнь рязанских стобалльников по ЕГЭ после школы?
Началась пора написания единого государственного экзаме...
4 июня 16:00
5 060
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
РСХБ снизил ставки по потребительским кредитам, минимальная ставка составит 8,9%
Оформить кредит и произвести другие банковские операции можно онлайн в мобильном и интернет-банке, а также в отделениях РСХБ.

Россельхозбанк продолжает снижать ставки по программам потребительского кредитования. Максимальное снижение составило 3,6 процентных пункта.

Кредит до 5 млн рублей на любые цели физические лица теперь могут получить по ставке от 8,9% годовых, а для отдельных категорий клиентов, например зарплатных клиентов и работников бюджетных организаций, предусмотрены преференции по условиям кредитования.

Пенсионные программы доступны клиентам-пенсионерам в возрасте до 75 лет на сумму до 3 млн рублей по ставке от 10,9% годовых.

Для оформления кредита достаточно паспорта гражданина России клиентам, получающим зарплату/пенсию на карту Россельхозбанка, клиентам с подтверждённой записью на портале Госуслуг, а также прочим клиентам при сумме кредита до 300 тыс. рублей.

Оформить кредит и произвести другие банковские операции можно онлайн в мобильном и интернет-банке, а также в отделениях РСХБ.

«Россельхозбанк чутко реагирует на изменения, происходящие на рынке, и оперативно адаптирует свои продукты. Уверена, что снижение ставок по потребительским кредитам вплоть до 8,9% поможет многим нашим клиентам осуществить давно запланированное», — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте.