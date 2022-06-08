Российский военный эксперт рассказал о новых задачах спецоперации на Донбассе

По его мнению, нынешний этап завершится боями за Славянск и Краматорск, после чего начнется следующее крупномасштабное наступление.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал газете « Известия » о дальнейшем ходе военной спецоперации на Украине. По его мнению, нынешний этап завершится боями за Славянск и Краматорск, после чего начнется следующее крупномасштабное наступление.

Он отметил, что перед российскими военными стоит несколько задач: завершить наступательную операцию на Донбассе и отбросить украинские войска от Донецка. По его словам, операция близится к завершению: на это потребуется от одного до полутора месяцев.

Затем необходимо обеспечить выход к Приднестровью, что займет около тех месяцев при сохранении темпов наступления.

После это последует освобождение Запорожья, Харькова и Днепропетровска. Шурыгин отметил, что на этой уйдет не меньше четырех месяцев.

«Как пойдет дальше — посмотрим, но остановить российскую армию у ВСУ не получится», — заключил он.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Фото сайт Минобороны