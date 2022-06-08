Российские путешественники пролетели из Вологды до Милославского почти за восемь часов

Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд дальности беспосадочного полета на мотопараплане.

Российские путешественники Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили рекорд дальности беспосадочного полета на мотопараплане. Об этом сообщили в соцсетях.

В среду, 8 июня, Конюхов и Потапкин преодолели путь на мотопараплане из Вологды до Милославского за семь часов 52 минуты. Всего экипаж пролетел 631,2 километра, пересекнув Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую области.

Путешественники «перекрыли» предыдущий рекорд, принадлежавший польскому пилоту Кшиштофу Ромицки, на 204,2 километра. Полет проходил на высоте до одного километра.

Отмечается, что экспедиция продолжает двигаться по маршруту до Новороссийска