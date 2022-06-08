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Пять рязанских улиц останутся без горячей воды на две недели
Мэрия опубликовала адреса.

С 9 по 22 июня в Рязани отключат горячую воду на пяти улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Воду отключат по адресам:

  • улица Красная, дома №№ 32 (детсад № 23), 28 корпус 1, 28 корпус 2;
  • улица Октябрьский городок, дома №№ 33а (детсад № 24), 35, 36, 39, 40, 43;
  • улица Керамзавода, дома №№ 25а (детсад № 29), 8а (школа № 22), 3, 10, 21а, 28, 28а, 29, 33, 34, 36, 38;
  • улица Кирпичного завода, дома №№ 14, 14/1, 15;
  • улица Старореченская, дома №№ 2 корпус 1, 2 корпус 2, 2 корпус 3.

С полным графиком отключения воды в этом году можно ознакомиться здесь.