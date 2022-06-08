Павел Малков навестил в рязанском военном госпитале раненых во время спецоперации

Врио главы региона поздравил солдат с Днем России.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков посетил военный госпиталь. Сюжет сделал телеканал « ТКР ».

Информация о визите Малкова в учреждение появилась в четверг, 8 июня.

Врио главы региона поздравил военнослужащих с предстоящим Днем России. Сотрудники рязанских предприятий передали им подарки — наборы из чая, йогуртов, меда, конфет и других продуктов. Помимо этого, для солдат выступили представители творческих коллективов.

По информации «ТКР», в учреждении проходят лечение около 30 военнослужащих, получивших ранение во время спецоперации. Отметим, что в сюжете телеканал не показал ни одного пациента госпиталя.