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Павел Малков навестил в рязанском военном госпитале раненых во время спецоперации
Врио главы региона поздравил солдат с Днем России.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков посетил военный госпиталь. Сюжет сделал телеканал «ТКР».

Информация о визите Малкова в учреждение появилась в четверг, 8 июня.

Врио главы региона поздравил военнослужащих с предстоящим Днем России. Сотрудники рязанских предприятий передали им подарки — наборы из чая, йогуртов, меда, конфет и других продуктов. Помимо этого, для солдат выступили представители творческих коллективов.

По информации «ТКР», в учреждении проходят лечение около 30 военнослужащих, получивших ранение во время спецоперации. Отметим, что в сюжете телеканал не показал ни одного пациента госпиталя.