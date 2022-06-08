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На пяти рязанских улицах в пятницу отключат холодную воду
Предупреждение опубликовал городской «Водоканал».

На пяти рязанских улицах в пятницу, 9 июня, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 без ресурса останутся:

  • улица Островского, дом № 30/9;
  • улица Зубковой, дома №№ 2 корпус 2, 4 корпус 1;
  • улица Тимуровцев, дом № 9 корпус 2.

C 9:00 до 17:00 воды не будет в домах:

  • улица Рытикова, дома №№ 3, 5/27;
  • улица Трудовая, дома №№ 14/42, 16/29.