На пяти рязанских улицах в пятницу отключат холодную воду

Предупреждение опубликовал городской «Водоканал».

На пяти рязанских улицах в пятницу, 9 июня, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 без ресурса останутся:

улица Островского, дом № 30/9;

улица Зубковой, дома №№ 2 корпус 2, 4 корпус 1;

улица Тимуровцев, дом № 9 корпус 2.

C 9:00 до 17:00 воды не будет в домах: