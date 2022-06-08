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На новом кладбище в Рязани сделают более 600 мест под воинские захоронения
На работы выделили 14 миллионов рублей.

На новом кладбище в Рязани сделают более 600 мест под воинские захоронения. Тендер на второй этап благоустройства кладбища «Преображенское» появился на сайте госзакупок.

На работы управление капитального строительства выделило 14 миллионов рублей. Площадь расширения составит 5,95 гектара. На территории предусмотрено 5050 захоронений: 3206 общего типа, 642 воинских и 1212 для Почетных граждан.

По данным из закупочной документации, «в связи с ограниченностью бюджета» подрядчик поставит по периметру кладбища ограждения с воротами, заасфальтирует дорожки и тротуары, оборудует площадки для отдыха, сбора мусора и для отдания воинской почести.

Подрядчику нужно выполнить работы в течение 30 рабочих дней с момента заключения контракта.