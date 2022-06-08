Мэрия ищет наследников семи квартир в Рязани

Если претенденты на квартиры не найдутся, то имущество станет муниципальным.

Администрация города разыскивает наследников семи квартир в Рязани. Соответствующее объявление опубликовали в среду, 8 июня.

В список квартир вошли:

№ 54 на Первомайском проспекте, № 39/2. Собственник — Тихонов Анатолий Иванович, умерший 9 мая 2001 года;

№ 2 на улице Ленинского Комсомола, № 3, корпус 1. Собственник — Потапов Евгений Александрович, умерший 17 января 2013 года;

№ 50 на улице Пушкина, № 54. Собственники — Мелихов Виталий Викторович, умерший 1 сентября 2019 года, и Мелихова Людмила Ефимовна, умершая 8 мая 2020 года;

№ 4 на улице Шевченко, № 31 (2/3 доли). Собственник — Швеченков Виктор Васильевич, умерший 7 мая 2020 года;

№ 41 на Троллейбусном переулке, № 21 (14/87 доли). Собственник — Конкина Галина Валентиновна, умершая 19 мая 2010 года.

№ 2 на улице Кошевого, № 23/49. Собственник — Гамазин Юрий Николаевич, умерший 28 ноября 2018 года;

№ 202 на улице Радиозаводской, № 11/27. Собственник — Насонова Жанна Николаевна, умершая 11 ноября 2021 года.

Если претенденты на квартиры не найдутся, то имущество станет муниципальным.

Наследников и рязанцев, знающих о них, попросили в течение месяца обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом № 27, кабинет № 3. Телефон: 25-85-69.