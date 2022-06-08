Как Рязань отметит День России. Программа мероприятий

Фестивали пройдут на нескольких площадках.

В среду, 8 июня, в мэрии рассказали, как рязанцы отметят День России. В воскресенье, 12 июня, в городе устроят спортивный и музыкальный фестиваль на нескольких площадках.

Перед Днем России в пятницу, 10 июня, в 11:00 в сквере Александрова состоится флешмоб. Желающих приглашают спеть гимн России.

В 16:30 на Лыбедском бульваре со стороны цирка все желающие могут поучаствовать в забеге. Среди призов — микроволновка и телевизор. Также рязанцы могут принять участие в соревнованиях по стритболу.

12 июня в 10:00 в парке имени Гагарина, ЦПКиО, Лесопарке и сквере Александрова пройдут зарядки.

В 10:00 в нескольких точках города стартуют 12 экскурсий, где горожанам расскажут о рязанцах, прославивших Россию — «Рязань академика Павлова», «Сергей Есенин в Рязани», «Рязанские адреса Циолковского» и другие.

В 10:50 на площади Победы перед МКЦ пройдет мотопробег до Центрального парка культуры и отдыха.

В 11:30 на сцене Зеленого театра ЦПКиО юным рязанцам вручат их первые паспорта.

В 11:00 в Лесопарке пройдет турнир по баскетболу.

В 12:00 на сцене Зеленого театра в ЦПКиО состоится концерт «Танцуй, Россия». Его участниками станут лауреаты и обладатели гран-при всероссийского фестиваля детского танца «Черный котенок».

В 16:00 в Зеленом театре рязанцы смогут увидеть фестиваль патриотической песни «Россия молодая». Специальным гостем станет кавер-группа «Black Jack». Она выступит в 18:00.

Завершит праздничную программу в ЦПКиО в 20:00 показ фильма «Время первых» под открытом небом.

Также для горожан организуют праздничные программы еще на двух площадках :

В 14:00 в сквере Александрова пройдет концерт солистов ансамбля «Русский КВАС»;

В 16:00 в парке имени Гагарина выступит мужской камерный хор «Любомир».

С 12:00 до 15:00 в Кремлевском сквере состоится фестиваль «Нарядная губерния. Рязань». Зрителям представят программу с участием фольклорных и этнографических коллективов, традиционными нарядами, также покажут фотовыставку и проведут мастер-классы.

В 15:00 в «Есенин-центре» пройдет «Вечер в городской усадьбе». На площадке также организуют выставку «Рязанский наличник» с экскурсионным обзором. Завершится вечер показом спектакля «Есенин — любовь» от театра «Переход».