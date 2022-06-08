Единая Россия: уже 500 волонтеров из студотрядов работают на Донбассе

Развитие миссии партии в ЛДНР обсудили на первом заседании штаба по гуманитарному сотрудничеству.

На первом заседании в штабе по гуманитарному сотрудничеству «Единой России» обсудили развитие миссии партии на Донбассе, пишет сайт ER.ru .

В частности, речь шла о вопросах работы таможенно-пропускных пунктов при доставке гуманитарной помощи, обеспечения больниц ЛДНР необходимыми лекарствами и оборудованием, взаимодействия с общественными организациями для налаживания мирной жизни.

Штаб партии возглавляет замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова. Она отметила, что, одно из главных направлений гуманитарной миссии «Единой России» — помощь в восстановлении инфраструктуры ЛДНР и освобожденных территорий. Партия уже направляет на Донбасс стройматериалы. Помогать в строительных работа она будет вместе с «Российскими студенческими отрядами».

«Ремонтировать разрушенные строения и расчищать завалы будут сформированные отряды добровольцев. Здесь мы очень рассчитываем на „Российские студенческие отряды“», — сказала она.

Как сообщил руководитель движения Михаил Киселев, на Донбассе постоянно уже работают 500 добровольцев. «Сегодня „Российские студенческие отряды“ готовы стать, в том числе, помощниками в строительном направлении на закрепленных территориях», — рассказал он.

Помимо этого, «Российские студенческие отряды» готовы провести дополнительную работу с медуниверситетами, чтобы задействовать в оказании помощи молодых врачей.

В организации работ по восстановлению соцобъектов и жилых домов также поможет «Молодая Гвардия Единой России». По словам ее председателя Антона Демидова, волонтеры организации уже получают заявки на помощь в ремонте школ.

Также «Единая Россия» окажет поддержку военным, задействованным в спецоперации, и их семьям. Это, в том числе, юридическое сопровождение и иные формы поддержки во всех сферах жизни, подчеркнула Анна Кузнецова.

Кроме того, штаб планирует работать с общественными организациями для налаживания жизни в ЛДНР и на освобожденных территориях.

«Мы предлагаем сформировать реестр НКО, действующих на Донбассе и освобожденных территориях, наладить их устойчивое взаимодействие с профильными общественными организациями в России. При Штабе будет сформирован реестр организаций, с которыми мы будем работать», — сказала Анна Кузнецова.

Чтобы оказать помощь как можно большему числу людей, «Единая Россия» откроет еще один центр помощи — уже в Харьковской области. В Левобережном районе Мариуполя «Единая Россия» уже открыла медицинский центр и оснастила его необходимым оборудованием для оказания медпомощи.

Как подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин, «Единая Россия» помогает объединить людей, которые хотят помогать жителям освобожденных территорий.

О помощи ЛДНР рассказал и заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Сергей Васильев.

«Рязанская область была в числе первых регионов, отправивших партию гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. 6 марта на территорию Донбасса отправилось еще 80 тонн продовольствия от рязанских производителей мясомолочной, животноводческой промышленности, растениеводства и переработки, а также средства гигиены и другие товары первой необходимости.

30 мая отправлена следующая партия гуманитарной помощи. В сборе груза принимали участие сотрудники регионального исполкома „Единой России“ и активисты „Молодой Гвардии“.

В настоящий момент в Рязанской области открыты 36 пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Они расположены в областном центре, а также во всех муниципалитетах.

В больницах Донбасса работают медики из Рязанской области. Сейчас „Единая Россия“ запустила „Поезд здоровья“ в ЛНР. Работу медицинских бригад координирует председатель комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от Рязанской области Дмитрий Хубезов», — отметил политик.