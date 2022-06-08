Аркадий Фомин выступил на пленарном заседании Ливадийского клуба

В мероприятии поучаствовали представители Крыма, гости из Херсонской, Запорожской областей, ДНР, ЛНР, представители регионов, сферы международных отношений, общественности, ученые и эксперты.

Аркадий Фомин выступил на пленарном заседании Ливадийского клуба. Оно прошло во вторник, 7 июня, на 15-м международном фестивале «Великое русское слово», сообщил сайт облдумы.

В мероприятии поучаствовали представители Крыма, гости из Херсонской, Запорожской областей, ДНР, ЛНР, представители регионов, сферы международных отношений, общественности, ученые и эксперты.

Во время заседания обсудили тему: «Возвращение к себе: цивилизационные основы, ценности и границы русского мира».

Фомин отметил, что интерес к фестивалю растет с каждым годом и привлекает не только представителей русского мира, но и противников.

«Русское слово, стало единственным словом правды в мире. Наш президент Владимир Владимирович Путин назвал миссией России укрепление, развитие Русского мира и повышение его привлекательности как для самих россиян, так и для граждан других стран. Ключевое слово здесь — развитие, — подчеркнул Аркадий Фомин. — Если раньше мы с вами говорили о сохранении русского мира, то теперь нужно двигаться вперед. И президент определил эту политику».

Председатель облдумы отметил, что республика Крым — пример такого развития. Фомин подчеркнул, что за последние годы там появились хорошие дороги и инфраструктура.

«Это тот яркий пример, как Русский мир живет и развивается», — добавил парламентарий.

Он также попросил отразить в итоговом документе тему «отмены» русской культуры. Участники Ливадийского клуба приняли резолюцию, в которой призвали соотечественников и сторонников русского мира консолидации в деле защиты общих цивилизационных ценностей.