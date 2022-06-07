Япония анонсировала новые санкции против банков России и Белоруссии

Также власти Японии введут запрет на экспорт товаров «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры».

Япония анонсировала новые санкции против банков России и Белоруссии. Об этом пишет ТАСС.

МИД Японии сообщило, что с 7 июля введет санкции против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции. Активы банков заморозят, а совершать с ними сделки будет возможно только по специальному разрешению от властей.

Также Япония введет запрет на экспорт товаров «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры», каких именно не уточняется.

Санкции введут из-за ситуации на Украине.

Ранее Япония уже ввела санкции против российских «Альфа-банка» и «Сбербанка».