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В Спасском районе нашли незаконно хранящийся обрез
Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области получили сведения, что 30-летний рязанец может хранить в своем доме в селе Перкино обрез охотничьего ружья.

В Спасском районе нашли незаконно хранящийся обрез охотничьего ружья. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиции стало известно, что 30-летний рязанец может незаконно хранить обрез в своем доме в селе Перкино. Разрешения на оружие у него не было.

Ранее мужчину судили за кражу.

«Сотрудники управления уголовного розыска совместно с коллегами из отдела МВД России по Спасскому району разработали операцию, которая позволяла задержать злоумышленника, обследовать жилище в селе Перкино и исключить возможность уничтожения улик. В ходе специально подготовленной операции полицейские задержали мужчину», — рассказали в полиции.

В доме мужчины нашли обрез охотничьего ружья и девять патронов для мелкокалиберной винтовки. Оружие и боеприпасы изъяли.

Выяснилось, что несколько лет назад рязанец купил обрез у жителя Спасского района. Позже продавец умер, а покупатель спрятал обрез и патроны в доме в селе Перкино.

Полиция выясняет происхождение обреза и патронов. Возбуждено уголовное дело по части1 статьи 222 УК РФ, по которой предусмотрено грозит до пяти лет лишения свободы.