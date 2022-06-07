В Ряжске в ДТП пострадал подросток-мотоциклист

Авария произошла в понедельник, 6 июня.

В Ряжске в ДТП пострадал подросток-мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Авария произошла в понедельник, 6 июня, примерно в 22:05, около дома № 115 по улице Энгельса.

По предварительной информации, 40-летний самарец на Volkswagen при повороте налево не убедился в безопасности маневра и врезался в мотоцикл Honda. Им управлял 16-летний подросток без прав.

В результате водитель мотоцикла получил травмы. Его госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.