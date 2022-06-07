В Рязанской области отремонтируют несколько медучреждений

Некоторые подрядчики снизили стоимость работ, но это не повлияет на объемы капитального ремонта.

В приказ минздрава Рязанской области о распределении средств на модернизацию первичного звена здравоохранения внесли изменения. Об этом сообщил сайт ведомства.

Отмечается, что некоторые подрядчики снизили стоимость работ, но это не повлияет на объемы капитального ремонта. Выше 1,5 млн рублей направят в другие учреждения: Касимовский и Сасовский межрайонный медицинский центр, Сапожковскую и Спасскую районные больницы.

Во время ремонта в порядок приведут поликлинику в Сапожке, помещения Сасовского и Касимовского ММЦ, фельдшерско-акушерские пункты в селе Ермо-Николаевка Пителенского района и в селе Собчаково Сасовского района.

Всего в течение года капитальный ремонт пройдет в 41 медицинской организации региона.