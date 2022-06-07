Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
19°
Срд, 08
20°
Чтв, 09
22°
ЦБ USD 61.11 -0.86 07/06
ЦБ EUR 64.87 -1.05 07/06
Нал. USD 64.16 / 64 07/06 09:10
Нал. EUR 68 / 70 07/06 15:21
Новости
Публикации
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
16 минут назад
34
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
4 часа назад
166
Как сложилась жизнь рязанских стобалльников по ЕГЭ после школы?
Началась пора написания единого государственного экзаме...
4 июня 16:00
4 494
Директор «Завода ТЕХНО» в Рязани: Чтобы добиться результатов, нужно не...
В Рязани экология и промышленные выбросы — актуальный в...
2 июня 10:00
1 706
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области отремонтируют несколько медучреждений
Некоторые подрядчики снизили стоимость работ, но это не повлияет на объемы капитального ремонта.

В приказ минздрава Рязанской области о распределении средств на модернизацию первичного звена здравоохранения внесли изменения. Об этом сообщил сайт ведомства.

Отмечается, что некоторые подрядчики снизили стоимость работ, но это не повлияет на объемы капитального ремонта. Выше 1,5 млн рублей направят в другие учреждения: Касимовский и Сасовский межрайонный медицинский центр, Сапожковскую и Спасскую районные больницы.

Во время ремонта в порядок приведут поликлинику в Сапожке, помещения Сасовского и Касимовского ММЦ, фельдшерско-акушерские пункты в селе Ермо-Николаевка Пителенского района и в селе Собчаково Сасовского района.

Всего в течение года капитальный ремонт пройдет в 41 медицинской организации региона.