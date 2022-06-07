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В Рязани задержали сбежавшего заключенного
Мужчину задержали в районе ТЦ «Полсинаут» сотрудники УФСИН со служебными собаками, он прятался в лесополосе.

В Рязани задержали сбежавшего заключенного. Об этом сообщили в Telegram-канале «Усы Куракиной».

41-летний заключенный сбежал в ночь с субботы на воскресенье, 5 июня, из ИК-2 строгого режима в Мервине. Сообщается, что его осудили на восемь лет за грабежи и разбой. В колонии он находился с 2020 года. Мужчину задержали в районе ТЦ «Полсинаут» сотрудники УФСИН со служебными собаками, он прятался в лесополосе.

В пресс-службе регионального УФСИН подтвердили информацию о задержании, уточнив, что заключенный находился в колонии-поседения при ИК-2.

Фото Telegram-канал «Усы Куракиной»