В Рязани похитители топлива попали на видео

Инцидент произошел на улице 1-я Железнодорожная.

В Рязани похитители топлива попали на видео. Кадры разместили в группе «Подслушано у водителей Рязани» во вторник, 7 июня.

Инцидент произошел на улице 1-я Железнодорожная. Судя по видео, кадры сняты 4 июня около 4 часов утра.

На видео видно, что молодые люди выходят из остановившегося напротив припаркованных машин Renault Duster, один из них несет в руках канистру со шлангом. Молодые люди направляются к стоянке, где проверяют бензобаки на нескольких авто.

После этого они останавливаются напротив «Нивы» и ставят рядом с ней канистру. Через некоторое время молодые люди забирают канистру и уезжают.