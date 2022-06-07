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В Рязани на улице Крупской появится парковка во дворе дома
Местные жители решили организовать во дворе парковку, так как им не нравилось оставлять машины на зеленой зоне.

Во вторник, 7 июня, мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела две территории в Московском районе, на которых сейчас реализуются проекты местных инициатив. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

Сорокина отметила, что у дома № 12 корпус 1 по улице Крупской дворовое пространство объединяет шесть многоквартирных домов. Местные жители решили организовать во дворе парковку, так как им не нравилось оставлять машины на зеленой зоне.

«Такой проект в рамках местных инициатив, пожалуй, мы реализуем впервые. Сейчас уже подготовлено песчаное основание, поверх песка будет укладываться геотекстиль, затем щебень и асфальт», — сообщила мэр города.

По ее словам, по периметру появится бордюр, а также будет обустроен подъезд к парковке.

Сорокина заявила, что работы идут с опережением графика, в течение 10 дней подрядчик планирует их завершить.

В следующем году жители также планируют участвовать в отборе на благоустройство, чтобы организовать зону отдыха для детей и жителей «золотого» возраста и обустроить дворовый проезд.

Глава горадминистрации рассказала об обустройстве территории у дома № 27А по улице Интернациональной. Площадка граничит со стадионом школы № 69.

«Участок был заросший, на нем по сути была свалка. Жители при поддержке регионального представителя „Союза Кузнецов России“ высказались о необходимости благоустройства этой зоны», — написала Сорокина.

Она рассказала, что территорию расчистили, там провели планировку, удалили дикорастущую поросль, старовозрастные и аварийные деревья, вывезли бытовой мусор, асфальтировали площадку.

По ее словам, работы по проекту почти завершились, их ведет тот же подрядчик, что и на улице Крупской.

Также мэр города сообщила, что там планируют высадить небольшую дубовую рощу. Инициатор озеленения — кузнец, мастер творческого объединения «Рязанская Крица». В дальнейшем там планируют открыть школу кузнечного мастерства, где будут проводить мастер-классы и занятия для всех возрастов.

«Радостно, что в нашем городе живут такие инициативные, талантливые люди. Придумывают не только проекты по благоустройству, но и социальные, культурные проекты. Наша задача — их поддержать», — отметила Елена Сорокина.