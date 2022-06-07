В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с участием пенсионера
Авария произошла 4 мая 2022 года в 00:40 на улице Тимакова около дома № 16.
В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с участием пенсионера. Об этом
Авария произошла 4 мая 2022 года в 00:40 на улице Тимакова около дома № 16.
51-летний рязанец за рулем автобуса «ПАЗ» наехал на 81-летнего пешехода. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Он полученных травм пенсионер умер.
Очевидцев ДТП попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.