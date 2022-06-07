В Польше предупредили об экологической катастрофе на Балтийском море из-за санкций

Крупная польская компания по очистке канализации попала под санкции и не может продолжать работу. Сотрудники предупреждают, что это может привести к катастрофе.

В Польше предупредили об экологической катастрофе на Балтийском море из-за санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на польский портал Onet.pl.

Польская компания Sulzer Pumps Wastewater Poland, которая занимается очисткой и транспортировкой канализационных стоков, пострадала из-за санкций. МВД страны запретило деятельность фирмы, так как подозревает ее в связях с российским капиталом. По словам сотрудника компании, их услугами пользуются многие польские организации и в случае поломки очистных сооружений, сточные воды будут сбрасывать в водоемы.

Компания не сможет устранить поломку, так как ее топливные карты заблокированы, транспорт забрала лизинговая компания, а телефоны отключают за неуплату.

«Мы не можем предоставлять услуги или предоставлять запасные части, независимо от того, находится ли устройство на гарантии или нет. Близится экологическая катастрофа», — подчеркнул представитель компании.