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В Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб один человек
Авария произошла на Крылатской улице во вторник, 7 июня.

В Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб один человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главк МВД по Москве.

Авария случилась во вторник, 7 июня, в районе дома № 21 по улице Крылатской. «По предварительным данным, один человек погиб, информация о пострадавших уточняется», — отметил собеседник агентства.

В прокуратуры Москвы рассказали журналистам, что 28-летняя женщина за рулем BMW врезалась в стоявший автомобиль и наехала на водителя. Мужчина находился на проезжей части из-за другого ДТП, случившегося ранее. Он погиб на месте.

«Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения по данному факту», — указано в сообщении ведомства.