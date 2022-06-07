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В Красноярском крае в детском лагере у 16 детей обнаружили острую кишечную инфекцию
Проверку в учреждении проведут представители следкома и прокуратуры.

В Красноярском крае в детском лагере у 16 детей обнаружили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на региональный главк следкома.

Инцидент произошел в оздоровительно-образовательной базе отдыха «Зеленогорская». По предварительной информации, у 16 детей в возрасте от восьми до 15 лет, находившихся в лагере, выявили заболевание.

Следователи начали проверку по факту вспышки инфекции. Специалисты изучат причины и условия, способствующие возникновению и распространению инфекции в учреждении. Также проверят требования санитарно-эпидемиологического законодательства сотрудниками лагеря, в том числе и организаторами детского питания.

Также проверку организовала краевая прокуратура. По информации ведомства, к ней привлекут специалистов Роспотребнадзора. «В настоящее время рассматривается вопрос о приостановлении работы пищеблока в лагере, дети будут вывезены с территории лагеря», — сообщили в прокуратуре.