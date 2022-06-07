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В Александро-Невском районе остановили пьяного водителя
Также выяснилось, что мужчина не имеет права управления автомобилем.

В Александро-Невском районе остановили пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В селе Ленино сотрудники ДПС остановили «ВАЗ». У 38-летнего водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения, резкий запах алкоголя изо рта. Также выяснилось, что мужчина не имеет права управления автомобилем.

Он отказался от прохождения медосвидетельствования.

На рязанца составили административный протокол, ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и арест на срок до 15 суток.