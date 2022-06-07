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Рязанку осудили на восемь лет за убийство знакомого
В августе 2021 года женщина со знакомым распивали алкоголь в ее квартире. Между ними возник конфликт и рязанка ударила мужчину ножом в грудь, повредив правую долю печени.

Рязанку осудили на восемь лет за убийство знакомого. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В августе 2021 года женщина со знакомым распивали алкоголь в ее квартире. Между ними возник конфликт и рязанка ударила мужчину ножом в грудь, повредив правую долю печени.

После этого мужчина вышел на улицу и сообщил о случившемся своей матери и сожительнице. От большой кровопотери мужчина умер до приезда скорой помощи.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

На суде 35-летняя жительница Рязани полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Также женщина должна выплатить компенсацию морального вреда.