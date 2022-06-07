Рязанцу отключили газ за самовольную установку оборудования и крупный долг

Для восстановления газоснабжения, рязанцу необходимо устранить технические неисправности, а также оплатить долг и расходы на отключение и последующее подключение к газовой сети.

Рязанцу отключили газ за самовольную установку оборудования и крупный долг. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Рязань».

Житель многоквартирного дома по улице Татарской самовольно заменил двухконтурный газовый котел на две водогрейные колонки, одна из которых работала на отопление, другая — на горячую воду. Начальник службы по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования компании «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина уточнила, что такое нарушение создает угрозу возникновения аварийной ситуации.

Также выяснилось, что рязанец накопил почти 240 тысяч рублей долга за оплату газа.

«Мы всегда предоставляем нашим абонентам возможность реструктуризации долга, но в данном случае неоднократные попытки вести диалог с должником не увенчались успехом. Попасть в квартиру удалось только при содействии работников управляющей компании и жителей подъезда», — отметил заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.

В компании отметили, что для восстановления газоснабжения, рязанцу необходимо устранить технические неисправности, а также оплатить долг и расходы на отключение и последующее подключение к газовой сети.