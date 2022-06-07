Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях

Самой высокооплачиваемой профессией стала вакансия ведущего инженера-программиста.

Рязанцам назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий. Данные во вторник, 7 июня, предоставил сервис по поиску работы HeadHunter. Самой высокооплачиваемой профессией стала вакансия ведущего инженера-программиста. Специалисту готовы платить от 350 тысяч рублей. Требуется сотрудник с опытом работы на руководящих позициях от двух лет, с умением писать сервисы с нуля, со знанием особенностей адаптивной и мобильной разработки сайтов и наличием организаторских способностей. На втором месте рейтинга — вакансия руководителя юридического отдела с зарплатой от 300 тысяч рублей. Необходим специалист с высшим юридическим образованием, высоким уровнем знаний в области гражданского, административного и трудового права и способностью работать в условиях многозадачности и ограниченного времени. Третье место заняла вакансия врача стоматолога-ортопеда с зарплатой до 300 тысяч рублей. Работодатель ищет специалиста с опытом работы от пяти лет, с навыками коммуникации с пациентами и пониманием специфики работы частной клиники — этики, нормы общения, уровня планов лечения. Также в рейтинг вошли вакансии специалиста по охране труда и промышленной безопасности (зарплата от 220 тысяч рублей), директора птицефабрики (зарплата от 200 тысяч рублей), проект-менеджера по разработке и развитию интернет-сервиса (зарплата от 200 до 250 тысяч рублей), водителя КМУ (зарплата от 195 тысяч рублей), финансового директора (зарплата от 180 тысяч рублей), начальника управления продаж недвижимости (зарплата от 180 тысяч рублей).Замыкает рейтинг вакансия начальника электрического цеха с зарплатой от 179 тысяч рублей.