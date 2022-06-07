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Рязанца Александра Шерина исключили из ЛДПР
Политик в обращении отметил, что отдал партии 23 года.

Бывшего депутата Госдумы Александра Шерина исключили из ЛДПР. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети.

Решение приняли на высшем совете ЛДПР.

Помимо этого, Шерина отстранили от должности координатора регионального отделения партии. Координационный совет рязанского отделения также распустили.

«В ближайшее время центральный аппарат ЛДПР проведет всю необходимую консультационную работу с депутатским корпусом Рязанской области будет принято решение, кто будет следующим исполняющим обязанности [главы] регионального отделения партии», — заявил политик. Он подчеркнул, что отдал ЛДПР 23 года.

Ранее стало известно, что бывшего депутата Госдумы от Рязанской области отстранили от должности в высшем совете партии.