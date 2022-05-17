Александра Шерина отстранили от должности в высшем совете ЛДПР

По информации из документа, депутат нарушил временный запрет на публичное обсуждение кадровых вопросов в партии.

Бывшего депутата Госдумы от Рязанской области Александра Шерина отстранили от должности в высшем совете ЛДПР. Документ появился в Telegram-канале «Политопрос Рязань» .

Шерина освободили от должности уполномоченного представителя совета партии в центральном аппарате. Это связано с нарушением временного запрета на публичное обсуждение кадровых вопросов в ЛДПР.

Напомним, ранее Александр Шерин объявил о выдвижении на пост председателя партии.