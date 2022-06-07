Путин заявил, что инфляция в России находится на нуле

Путин назвал ситуацию в валютной сфере в стране стабильной.

Во вторник, 7 июня, Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщил Mash.

По словам президента, в мае уровень безработицы в России стал минимальным за всю историю, но сохраняются риски на рынке труда.

Путин назвал ситуацию в валютной сфере в стране стабильной. Он заявил, что рост цен в России остановился со второй половины мая, а инфляция в России сейчас нулевая и ее удалось взять под контроль.