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Прокурор сообщил, что около 600 срочников привлекли к спецоперации на Украине
Он заявил, что солдатов-срочников вернули «в кратчайшие сроки».

Военный прокурор Западного округа Артур Егиев сообщил, что к специальной военной операции на Украине привлекли около 600 солдат-срочников. Об этом пишет «Интерфакс».

Егиев заявил, что солдатов-срочников вернули «в кратчайшие сроки». По его словам, около 12 офицеров понесли за это ответственность. Он отметил, что были приняты решения об увольнении «с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения».

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что срочники не участвуют в спецоперации на Украине. Позже в Миноборны заявили, что обнаружилось несколько фактов присутствия срочников на Украине. Тогда в ведомстве заявляли, что всех таких военнослужащих вывели на территорию России.

Фото с сайта Минобороны