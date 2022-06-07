Павел Малков упрекнул рязанских чиновников в неграмотности

Он призвал относиться «внимательнее к содержанию и форме» документов.

Врио губернатора Павел Малков упрекнул рязанских чиновников в неграмотности. Проблему подняла начальник управления обеспечения деятельности коллегиальных органов, делопроизводства и контроля аппарата регионального правительства Юлия Шатилова на заседании во вторник, 7 июня.

«С 1 июня все исходящие письма за подписью врио губернатора Рязанской области подлежат корректорской правке текста: орфографии, пунктуации в отделе делопроизводства нашего управления. В связи с этим при создании проектов исходящих писем в электронном виде в состав визирующих необходимо включать начальника отдела делопроизводства, после визы зампреда правительства курирующих соответствующие направления деятельности», — заявила чиновница.

Она отметила, что так же нужно поступать и с документами в бумажном виде. Помимо этого, Шатилова обратила внимание на качество и сроки подготовки бумаг.

«Ненадлежащим образом подготовленные документы будут возвращены исполнителям на доработку», — заявила чиновница.

Малков объяснил нововведение наличием ошибок в документах.

«Коллеги, корректоры — это, конечно, хорошо… но я обращаю внимание, что у всех присутствующих [на заседании правительства] есть и среднее, и высшее образование… И? Когда мне приносят на подпись письмо на высокий руководящий состав страны, а я нахожу там ошибки, после того, как его посмотрели и прочитали семь человек — это вызывает у меня вопросы. Поэтому относитесь внимательнее к содержанию и форме», — заявил врио главы региона.