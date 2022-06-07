Онищенко раскритиковал решение оставить в новом меню McDonald’s «мусорную еду»

По его мнению, логичнее было бы адаптировать блюда к национальной кухне и сделать их полезнее.

Онищенко раскритиковал решение оставить в новом меню McDonald’s «мусорную еду». Об этом пишет РИА «ФАН».

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко возмутился решением российского владельца оставить в обновленном McDonald’s «джанк-фуд» (дословный перевод с английского «мусорная еда»).

По его мнению, логичнее было бы адаптировать блюда к национальной кухне и сделать их полезнее.

«Я считаю, что деградация культуры питания и упорное следование западной модели — это серьезная проблема, которую нам навязывали много лет», — сказал Онищенко.

Он отметил, что американская компания много лет разрушала русскую кухню и культуру питания.