Малков поручил найти ответственных за неудачный ремонт моста через Оку

Об этом он заявил на рабочем совещании во вторник, 7 июня.

Малков поручил найти ответственных за неудачный ремонт моста через Оку. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Во вторник, 7 июня, врио губернатора Павел Малков провел совещание по вопросу ремонта дорог и развития дорожной отрасли. На совещании обсудили вопросы ремонта Ряжского путепровода, Солотчинского моста, реконструкции дороги в Спасском районе и строительство моста-дублера через Оку.

На заседании обсудили вопросы ремонта Ряжского путепровода, в частности вопрос его приобретения в собственность области.

Также рассмотрели вопрос ремонта мосту через Оку. В настоящее время специалисты проводят диагностику технического состояния. Малков поручил сообщить ему результаты исследования.

«Важно понять, кто несет ответственность за это решение», — добавил врио губернатора.

По реконструкции дороги «Саблино — Сотницыно» в Сасовском районе заявку на включение объекта в профильную программу для получения субсидий направили в Минсельхоз.

По вопросу строительства моста-дублера через Оку Малков поручил подготовить информацию о наиболее значимых объектах для обращения за поддержкой федерального уровня.