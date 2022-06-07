Блогер-миллионник Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье

Авария произошла во вторник, 7 июня.

Блогер-миллионник Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Авария случилась на Пятницком шоссе во вторник, 7 июня.

В районе деревни Брехово Porsche, на котором ехал артист, вылетел в кювет и загорелся. В результате ДТП, по информации источника, погиб водитель автомобиля. Абрамова госпитализировали.

Блогер известен под творческим псевдонимом Radio Tapok. Он стал популярным благодаря русскоязычным каверам на зарубежные рок-хиты.