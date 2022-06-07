Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса европейского уровня

Директор академии Антон Князев рассказал РЗН. инфо о ярких успехах воспитанников, международных и всероссийских соревнованиях, проводимых на базе академии, а также об условиях для спортсменов разного уровня — от профессионалов до любителей.

Рязань — успешный региональный центр, удобный для жизни, с развитой и доступной инфраструктурой, в том числе и для занятий спортом. Помимо залов и арен для специализированных секций, в городе есть спорткомплексы европейского уровня, предоставляющие полный набор возможностей для комфортных тренировок, проживания и питания.

Директор государственного автономного учреждения Рязанской области «Центр спортивной подготовки «Академия тенниса имени Озерова» Антон Князев рассказал РЗН. инфо о ярких успехах воспитанников, международных и всероссийских соревнованиях, проводимых на базе академии, а также об условиях для спортсменов разного уровня — от профессионалов до любителей.

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