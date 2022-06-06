В Твери произошло смертельное ДТП с участием минивэна

Авария случилась вечером в воскресенье, 5 июня.

В Твери произошло смертельное ДТП с участием минивэна. Об этом сообщило издание Tverigrad со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария случилась вечером в воскресенье, 5 июня, на выезде из города за железнодорожным переездом.

По предварительным данным, женщина за рулем Kia Rio выехала на «встречку» и столкнулась с минивэном Volkswagen Multivan.

В результате аварии водитель Kia погибла на месте. Два пассажира легковушки, мужчина и женщина, получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали. По оценке медиков, женщина находится в тяжелом состоянии.

Также пострадал водитель Volkswagen. У него были ушибы и ссадины. Он отказался от госпитализации.

Проводится проверка.