В Тольятти 22 человека отравились роллами из доставки

Обращения в медицинские организации города Тольятти начали поступать с 3 июня. У людей диагностировали пищевую токсикоинфекцию.

В Тольятти 22 человека отравились роллами из доставки. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

Обращения в медицинские организации города Тольятти начали поступать с 3 июня. У людей диагностировали пищевую токсикоинфекцию.

Среди отравившихся были трое детей и беременная женщина. Все они рассказали, что до этого ели роллы, заказанные в одной компании.

В настоящее время 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Их госпитализировали. Остальные находятся на амбулаторном лечении.

Региональный следком и прокуратура начали проверку.