В Сасовском районе «ВАЗ» врезался в самосвал, водитель легковушки погиб

Пассажиры «ВАЗа» 22 и 23 лет получили травмы, им оказали медпомощь.

В Сасовском районе «ВАЗ» врезался в самосвал, водитель легковушки погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, в 04:30 около поселка Придорожный. 20-летний житель Республики Мордовия на «ВАЗ-2107» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с самосвалом Scania, которым управлял 26-летний водитель. Грузовик двигался в попутном направлении.

Водитель легковушки от полученных травм умер на месте ДТП. Пассажиры «ВАЗа» 22 и 23 лет получили травмы, им оказали медпомощь.

Проводится проверка.