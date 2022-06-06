РИА Новости: на Украине рассматривают возможность призыва в армию с 16 лет

Соответствующий законопроект планирует рассмотреть украинский парламент.

На Украине рассматривают возможность призыва в армию с 16 лет. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал бывшего депутата Рады Ильи Кивы.

Он заявил, что украинский парламент планирует рассмотреть законопроект о призыве в армию с 16 лет. В настоящее время на Украине призывают в армию с 18 лет.

«Верховная Рада Украины готова рассмотреть законопроект, который даст возможность, призывать в армию детей шестнадцати лет! Украинцы! Вы понимаете, что Зеленский не только вас, взрослых, приговорил к смерти, он и ваших детей забрать хочет. Украина окончательно превращена в нацистскую Германию 1945 года», — написал Кива.