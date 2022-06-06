Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией

Министр подчеркнул, что у России есть все основания полагать, что таким образом Украина выполняет волю англосаксонского лидерства.

Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал журналистам, что Киев требует вернуть положение дел «на земле» по состоянию на 24 февраля, а также каждый день высказывает разные противоречащие друг другу фантазии.

Лавров подчеркнул, что у России есть все основания полагать, что таким образом Украина выполняет волю англосаксонского лидерства.

Глава МИД добавил, что Москва была готова «по-честному работать на основе тех предложений, которые сделали украинские коллеги». Лавров отметил, что проект договора не рассматривают уже почти полтора месяца.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».